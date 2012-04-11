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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Вестергор 17
Салихович 25
Джонсон 51
Шипплок 59
4:0
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Бундеслига, 30 тур
Бундеслига,
30 тур
Германия
11 апр. 2012, 21:00 МСК
11.04.2012, 21:00 МСК
среда
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
51'
51'
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
17'
17'
90
0
Вайс
Тобиас Вайс
85
0
Шипплок
Свен Шипплок
59'
59'
61
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
25'
25'
79
0
Вукчевич
Борис Вукчевич
90
Запасные
0
Хаас
Даниель Хаас
0
Конрад
Кевин Конрад
0
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
0
Лакич
Срджан Лакич
0
Млапа
Пениель Млапа
0
Мусона
Ноуледж Мусона
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Брума
Джеффри Брума
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Яролим
Давид Яролим
90
0
Качар
Гойко Качар
70
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
46
0
Иличевич
Иво Иличевич
90
0
Сала
Джакопо Сала
46
0
Берг
Маркус Берг
90
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Теше
Роберт Теше
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Торе
Гекхан Торе
0
Петрич
Младен Петрич
0
Сон
Хын-Мин Сон