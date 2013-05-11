Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фолланд 61
1:4
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Сон 18
Аого 35
Ирачек 60
Руднев 88
Бундеслига, 33 тур

Бундеслига,

33 тур

Германия
11 мая 2013, 16:30 МСК
11.05.2013, 16:30 МСК
суббота
Кристиан Дингерт
Кристиан Дингерт
Главный Судья
Составы
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Тескер
Штефан Тескер
90
0
Зюле
Никлас Зюле
81
0
Вайс
Тобиас Вайс
46
0
Салихович
Сеяд Салихович
90
0
Руди
Себастьян Руди
81
0
Шипплок
Свен Шипплок
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
61'
61'
90
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Сцарка
Робин Сцарка
0
Шорр
Патрик Шорр
0
Тольян
Джереми Тольян
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
0
Людвиг
Андреас Людвиг
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
35'
35'
65
0
Райкович
Слободан Райкович
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Ирачек
Петр Ирачек
60'
60'
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
18'
18'
77
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Брума
Джеффри Брума
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Байстер
Максимилиан Байстер
0
Иличевич
Иво Иличевич
0
Сала
Джакопо Сала
0
Руднев
Артем Руднев
88'