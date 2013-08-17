Матч завершен
Гамбург
Гамбург
ван дер Ваарт 44
1:5
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Фирмино 6
Фолланд 51
Модест 67
Модест 74
Вестергор 77
Бундеслига, 2 тур

Бундеслига,

2 тур

Германия
17 авг. 2013, 16:30 МСК
17.08.2013, 16:30 МСК
суббота
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Собич
Лассе Собич
90
0
Янсен
Марсель Янсен
76
0
Бадель
Милан Бадель
63
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
44'
44'
84
0
Байстер
Максимилиан Байстер
90
0
Зуа
Жак Зуа
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Аого
Деннис Аого
0
Та
Джонатан Та
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Демирбай
Керем Демирбай
0
Руднев
Артем Руднев
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Вестергор
Янник Вестергор
77'
77'
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
62
0
Эльюнусси
Тарик Эльюнусси
90
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Модест
Антони Модест
67'
74'
67', 74'
79
0
Фирмино
Роберто Фирмино
6'
6'
90
0
Фолланд
Кевин Фолланд
51'
51'
83
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Тескер
Штефан Тескер
0
Штробль
Тобиас Штробль
0
Тольян
Джереми Тольян
0
Зюле
Никлас Зюле
0
Хердлинг
Кай Хердлинг
0
Шипплок
Свен Шипплок