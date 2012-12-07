Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Руднев 28
Руднев 74
2:0
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бундеслига, 16 тур

Бундеслига,

16 тур

Германия
7 дек. 2012, 22:30 МСК
7.12.2012, 22:30 МСК
пятница
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
85
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Лам
Жи Гин Лам
79
0
Сон
Хын-Мин Сон
90
0
Руднев
Артем Руднев
28'
74'
28', 74'
89
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Шарнер
Пауль Шарнер
0
Брума
Джеффри Брума
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Иличевич
Иво Иличевич
0
Сала
Джакопо Сала
0
Берг
Маркус Берг
Хоффенхайм
мин
0
Кастелс
Коэн Кастелс
90
0
Дельпьер
Маттье Дельпьер
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Салихович
Сеяд Салихович
90
0
Руди
Себастьян Руди
90
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
67
0
Дердийок
Эрен Дердийок
90
0
Фирмино
Роберто Фирмино
86
0
Фолланд
Кевин Фолланд
71
Запасные
0
Граль
Йенс Граль
0
Окс
Патрик Окс
0
Йенсен
Пелле Йенсен
0
Шрёк
Штефан Шрёк
0
Грифо
Винченцо Грифо
0
Томалья
Денис Томалья
0
Шипплок
Свен Шипплок