Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Герреро 25
Янсен 65
2:0
Матч завершен
Хоффенхайм
Зинсхайм
Бундеслига, 13 тур

Бундеслига,

13 тур

Германия
20 нояб. 2011, 19:30 МСК
20.11.2011, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Брума
Джеффри Брума
90
0
Янсен
Марсель Янсен
65'
65'
90
0
Качар
Гойко Качар
78
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Торе
Гекхан Торе
77
0
Герреро
Хосе Паоло Герреро
25'
25'
87
0
Берг
Маркус Берг
90
Запасные
0
Том
Микель Том
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Лам
Жи Гин Лам
0
Теше
Роберт Теше
0
Яролим
Давид Яролим
0
Иличевич
Иво Иличевич
0
Сон
Хын-Мин Сон
Хоффенхайм
мин
0
Штарке
Том Штарке
90
0
Бек
Андреас Бек
90
0
Комппер
Марвин Комппер
90
0
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
30
0
Вестергор
Янник Вестергор
90
0
Вайс
Тобиас Вайс
84
0
Салихович
Сеяд Салихович
90
0
Руди
Себастьян Руди
68
0
Джонсон
Фабиан Джонсон
90
0
Бабел
Райан Бабел
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
Запасные
0
Хаас
Даниель Хаас
0
Ворса
Исаак Ворса
0
Уильямс
Даниэль Уильямс
0
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
0
Млапа
Пениель Млапа
0
Фирмино
Роберто Фирмино
0
Мусона
Ноуледж Мусона