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Хетафе VS Леванте
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Хетафе - Леванте: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Хетафе
Хетафе
-:-
Хетафе - Леванте: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Леванте
Валенсия
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
16 мая 2021, -:- МСК
16.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Хетафе
мин
29
Juan Iglesias
Juan Iglesias
13
Сорья
Давид Сорья
17
Оливера
Матиас Оливера
2
Джене
Даконам Джене
21
Шакла
Суфьян Шакла
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
20
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
11
Аленья
Карлес Аленья
5
Кубо
Такефуса Кубо
10
Унал
Энес Унал
Запасные
1
Янес
Рубен Янес
-
4
Этчейта
Хавьер Этчейта
-
6
Чема
Чема
-
8
Портильо
Франциско Портильо
-
24
Тимор
Давид Тимор
-
9
Анхель
Анхель
-
39
Mamor Niang
Mamor Niang
-
40
Amankwaa Akurugu
Amankwaa Akurugu
-
19
Darío Poveda
Darío Poveda
-
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
19
Клер
Карлос Клер
14
Рубен Везо
Рубен Везо
4
Пьер
Робер Пьер
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
10
Барди
Энис Барди
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
18
де Фрутос
Хорхе де Фрутос
9
Марти
Рохер Марти
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
21
Гомес
Дани Гомес
Запасные
34
Карденас
Дани Карденас
-
6
Дуарте
Оскар Дуарте
-
23
Коке
Коке
-
3
Гарсия
Антонио Гарсия
-
2
Сон
Сон
-
25
Дукур
Шейк Дукур
-
12
Мальса
Микаэль Мальса
-
7
Леон
Серхио Леон
-
Прошлые матчи
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:00
Леванте
3 : 0
Хетафе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:00
Леванте
3
Хетафе
0
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Леванте
1 : 0
Хетафе
19.07.2020
19 июля 2020
вс
22:00
Леванте
1
Хетафе
0
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
20:30
Хетафе
4 : 0
Леванте
01.12.2019
01 дек. 2019
вс
20:30
Хетафе
4
Леванте
0
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
15:00
Леванте
0 : 0
Хетафе
02.02.2019
02 февр. 2019
сб
15:00
Леванте
0
Хетафе
0
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
17:15
Хетафе
0 : 1
Леванте
06.10.2018
06 окт. 2018
сб
17:15
Хетафе
0
Леванте
1
10.03.2018
10 марта 2018
сб
20:30
Хетафе
0 : 1
Леванте
10.03.2018
10 марта 2018
сб
20:30
Хетафе
0
Леванте
1
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
Леванте
1 : 1
Хетафе
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
14:00
Леванте
1
Хетафе
1
19.02.2016
19 февр. 2016
пт
22:30
Леванте
3 : 0
Хетафе
19.02.2016
19 февр. 2016
пт
22:30
Леванте
3
Хетафе
0
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
19:15
Хетафе
3 : 0
Леванте
27.09.2015
27 сент. 2015
вс
19:15
Хетафе
3
Леванте
0
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:00
Хетафе
0 : 1
Леванте
25.04.2015
25 апр. 2015
сб
21:00
Хетафе
0
Леванте
1
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
21:00
Леванте
1 : 1
Хетафе
08.12.2014
08 дек. 2014
пн
21:00
Леванте
1
Хетафе
1
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
19:00
Леванте
0 : 0
Хетафе
19.04.2014
19 апр. 2014
сб
19:00
Леванте
0
Хетафе
0
29.11.2013
29 нояб. 2013
пт
22:00
Хетафе
1 : 0
Леванте
29.11.2013
29 нояб. 2013
пт
22:00
Хетафе
1
Леванте
0
10.03.2013
10 марта 2013
вс
19:00
Леванте
0 : 0
Хетафе
10.03.2013
10 марта 2013
вс
19:00
Леванте
0
Хетафе
0
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
13:00
Хетафе
0 : 1
Леванте
21.10.2012
21 окт. 2012
вс
13:00
Хетафе
0
Леванте
1
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
18:00
Леванте
1 : 2
Хетафе
29.01.2012
29 янв. 2012
вс
18:00
Леванте
1
Хетафе
2
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
19:00
Хетафе
1 : 1
Леванте
28.08.2011
28 авг. 2011
вс
19:00
Хетафе
1
Леванте
1
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
20:00
Леванте
2 : 0
Хетафе
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
20:00
Леванте
2
Хетафе
0
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
Хетафе
4 : 1
Леванте
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
Хетафе
4
Леванте
1
20.04.2008
20 апр. 2008
вс
18:00
Леванте
3 : 1
Хетафе
20.04.2008
20 апр. 2008
вс
18:00
Леванте
3
Хетафе
1
Новости
Запасной вратарь «Леванте» отбил десять ударов за матч. Это он прервал победную серию «Атлетико»
#Дани Карденас
21 февраля, 13:39
Игроки «Хетафе» толкали застрявшую в снегу машину, чтобы добраться до отеля. Ла Лига прислала им обычное такси
#Хетафе
11 января, 17:20
Самый верный фанат «Реала» – президент «Хетафе». Он владеет абонементом на «Бернабеу» и восхищается Пересом
#Анхель Торрес
08 января, 15:04
Игрок ввел второй мяч в поле. И оставил команду на час в меньшинстве
#Эдгар Мендес
09 ноября 2020, 16:06
30-летний ноунейм забивает больше топ-форвардов. Это его первый сезон в вышке
#Хайме Мата
10 марта 2019, 12:18
#
Новости матча
«Атлетико» проиграл «Леванте», пропустив гол в пустые ворота с центра поля – Облак задержался на угловом
20 февраля, 22:59
🇷🇺 Русский игрок дебютировал в Примере за «Леванте». Ему 19
05 декабря 2020, 20:19
У «Барселоны» худший старт в Примере за 18 лет. Последняя победа в чемпионате случилась месяц назад
01 ноября 2020, 09:24
Из последних 27 ударов Месси ни разу не забил. Дальше – «Хетафе», который реже всех дает бить по своим воротам
13 февраля 2020, 22:44
Бонусы могут в несколько раз превысить плату за трансфер. Актуальный пример – «Хетафе»
10 июня 2019, 16:41
«Валенсия» сыграет в Лиге чемпионов, «Хетафе», «Севилья» и «Эспаньол» представят Испанию в Лиге Европы
18 мая 2019, 19:26
«Я посмотрел повтор 37 раз», – президент «Леванте» против пенальти «Реала»
25 февраля 2019, 18:24