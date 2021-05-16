Хетафе - Леванте: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Хетафе
Хетафе
-:-

Хетафе - Леванте: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Леванте
Валенсия
Примера, 37 тур

Примера,

37 тур

Испания
16 мая 2021, -:- МСК
16.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Хетафе
мин
29
Juan Iglesias
Juan Iglesias
13
Сорья
Давид Сорья
17
Оливера
Матиас Оливера
2
Джене
Даконам Джене
21
Шакла
Суфьян Шакла
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
20
Максимович
Неманья Максимович
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
11
Аленья
Карлес Аленья
5
Кубо
Такефуса Кубо
10
Унал
Энес Унал
Запасные
1
Янес
Рубен Янес
-
4
Этчейта
Хавьер Этчейта
-
6
Чема
Чема
-
8
Портильо
Франциско Портильо
-
24
Тимор
Давид Тимор
-
9
Анхель
Анхель
-
39
Mamor Niang
Mamor Niang
-
40
Amankwaa Akurugu
Amankwaa Akurugu
-
19
Darío Poveda
Darío Poveda
-
Леванте
мин
13
Айтор
Айтор
19
Клер
Карлос Клер
14
Рубен Везо
Рубен Везо
4
Пьер
Робер Пьер
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
10
Барди
Энис Барди
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
18
де Фрутос
Хорхе де Фрутос
9
Марти
Рохер Марти
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
21
Гомес
Дани Гомес
Запасные
34
Карденас
Дани Карденас
-
6
Дуарте
Оскар Дуарте
-
23
Коке
Коке
-
3
Гарсия
Антонио Гарсия
-
2
Сон
Сон
-
25
Дукур
Шейк Дукур
-
12
Мальса
Микаэль Мальса
-
7
Леон
Серхио Леон
-

Прошлые матчи

05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
Леванте
3 : 0
Хетафе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 16:00
Леванте
3
Хетафе
0
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
Леванте
1 : 0
Хетафе
19.07.2020 19 июля 2020 вс 22:00
Леванте
1
Хетафе
0
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 20:30
Хетафе
4 : 0
Леванте
01.12.2019 01 дек. 2019 вс 20:30
Хетафе
4
Леванте
0
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 15:00
Леванте
0 : 0
Хетафе
02.02.2019 02 февр. 2019 сб 15:00
Леванте
0
Хетафе
0
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 17:15
Хетафе
0 : 1
Леванте
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 17:15
Хетафе
0
Леванте
1
10.03.2018 10 марта 2018 сб 20:30
Хетафе
0 : 1
Леванте
10.03.2018 10 марта 2018 сб 20:30
Хетафе
0
Леванте
1
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 14:00
Леванте
1 : 1
Хетафе
21.10.2017 21 окт. 2017 сб 14:00
Леванте
1
Хетафе
1
19.02.2016 19 февр. 2016 пт 22:30
Леванте
3 : 0
Хетафе
19.02.2016 19 февр. 2016 пт 22:30
Леванте
3
Хетафе
0
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 19:15
Хетафе
3 : 0
Леванте
27.09.2015 27 сент. 2015 вс 19:15
Хетафе
3
Леванте
0
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 21:00
Хетафе
0 : 1
Леванте
25.04.2015 25 апр. 2015 сб 21:00
Хетафе
0
Леванте
1
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 21:00
Леванте
1 : 1
Хетафе
08.12.2014 08 дек. 2014 пн 21:00
Леванте
1
Хетафе
1
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 19:00
Леванте
0 : 0
Хетафе
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 19:00
Леванте
0
Хетафе
0
29.11.2013 29 нояб. 2013 пт 22:00
Хетафе
1 : 0
Леванте
29.11.2013 29 нояб. 2013 пт 22:00
Хетафе
1
Леванте
0
10.03.2013 10 марта 2013 вс 19:00
Леванте
0 : 0
Хетафе
10.03.2013 10 марта 2013 вс 19:00
Леванте
0
Хетафе
0
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 13:00
Хетафе
0 : 1
Леванте
21.10.2012 21 окт. 2012 вс 13:00
Хетафе
0
Леванте
1
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 18:00
Леванте
1 : 2
Хетафе
29.01.2012 29 янв. 2012 вс 18:00
Леванте
1
Хетафе
2
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 19:00
Хетафе
1 : 1
Леванте
28.08.2011 28 авг. 2011 вс 19:00
Хетафе
1
Леванте
1
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 20:00
Леванте
2 : 0
Хетафе
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 20:00
Леванте
2
Хетафе
0
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 18:00
Хетафе
4 : 1
Леванте
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 18:00
Хетафе
4
Леванте
1
20.04.2008 20 апр. 2008 вс 18:00
Леванте
3 : 1
Хетафе
20.04.2008 20 апр. 2008 вс 18:00
Леванте
3
Хетафе
1

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