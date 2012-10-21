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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
0:1
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Мичел 87
Примера, 8 тур
Примера,
8 тур
Испания
21 окт. 2012, 13:00 МСК
21.10.2012, 13:00 МСК
воскресенье
Педро Перес Монтеро
Педро Перес Монтеро
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Абрахам
Давид Абрахам
90
0
Рафа
Рафа
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Лафита
Анхель Лафита
59
0
Гавилан
Хайме Гавилан
77
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Леон
Педро Леон
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
90
0
Алькасер
Пако Алькасер
60
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Мане
Мане
0
Родригес
Хуан Родригес
0
Кастро
Диего Кастро
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Колунга
Адриан Колунга
0
Васкес
Альваро Васкес
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Наварро
Давид Наварро
90
0
Лопес
Педро Лопес
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Хуанлу
Хуанлу
73
0
Диоп
Папакоули Диоп
90
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
73
0
Мартинс
Обафеми Мартинс
90
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
61
Запасные
0
Навас
Кейлор Навас
0
Карабелас
Николаос Карабелас
0
Родас
Эктор Родас
0
Мичел
Мичел
87'
0
Риос
Педро Риос
0
Гарсия
Рубен Гарсия
0
Гекас
Теофанис Гекас