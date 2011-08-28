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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Мику 62
1:1
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Хуанлу 77
Примера, 2 тур
Примера,
2 тур
Испания
28 авг. 2011, 19:00 МСК
28.08.2011, 19:00 МСК
воскресенье
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Мане
Мане
17
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Каскеро
Франциско Каскеро
84
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
59
0
Риос
Педро Риос
90
0
Мику
Мику
62'
62'
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Масилела
Тсепо Масилела
0
Москера
Педро Москера
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Эскази
Альберто Эскази
0
Гуиса
Даниэль Гуиса
0
Колунга
Адриан Колунга
Леванте
мин
0
Мунуа
Густаво Мунуа
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Лопес
Педро Лопес
71
0
Нано
Нано
90
0
Бальестерос
Серхио Бальестерос
90
0
Вента
Хави Вента
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
76
0
Иборра
Висенте Иборра
90
0
Баркеро
Хосе Баркеро
90
0
Суарес
Рубен Суарес
59
0
Вальдо
Вальдо
90
Запасные
0
Родас
Эктор Родас
0
Пальярдо
Мигель Пальярдо
0
Хуанлу
Хуанлу
77'
0
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
0
Коне
Аруна Коне
0
Аранда
Карлос Аранда