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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Кабрера 54
Молина 60
Анхель 67
Тимор 78
4:0
Матч завершен
Леванте
Валенсия
Примера, 15 тур
Примера,
15 тур
Испания
1 дек. 2019, 20:30 МСК
1.12.2019, 20:30 МСК
воскресенье
Составы
Хетафе
мин
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
90
6
Кабрера
Леандро Кабрера
54'
54'
90
9
Анхель
Анхель
67'
67'
90
24
Тимор
Давид Тимор
78'
78'
90
19
Молина
Хорхе Молина
60'
60'
90
12
Ньом
Аллан Ньом
90
22
Суарес
Дамиан Суарес
90
23
Джейсон
Джейсон
90
13
Сорья
Давид Сорья
90
20
Максимович
Неманья Максимович
90
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
90
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
4
Гонсалес
Бруно Гонсалес
17
Оливера
Матиас Оливера
8
Портильо
Франциско Портильо
21
Файр
Файкал Файр
25
Кенеди
Роберт Кенеди
26
Дуро
Уго Дуро
Леванте
мин
16
Рочина
Рубен Рочина
90
13
Айтор
Айтор
90
6
Дуарте
Оскар Дуарте
90
19
Клер
Карлос Клер
90
5
Радойя
Неманья Радойя
90
14
Рубен Везо
Рубен Везо
90
11
Моралес
Хосе Луис Моралес
90
10
Барди
Энис Барди
90
21
Майорал
Борха Майорал
90
17
Вукчевич
Никола Вукчевич
90
20
Мирамон
Хорхе Мирамон
90
Запасные
1
Ойер
Ойер
23
Коке
Коке
9
Марти
Рохер Марти
8
Эрнани
Эрнани
7
Леон
Серхио Леон