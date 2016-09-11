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Примера
Гранада VS Эйбар
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Гранада - Эйбар: 11 сентября 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Гранада
Гранада
1:2
Гранада - Эйбар: 11 сентября 2016 смотреть онлайн
Матч завершен
Эйбар
Эйбар
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
11 сент. 2016, 19:15 МСК
11.09.2016, 19:15 МСК
воскресенье
Даниэль Хесус Трухильо Суарес
Даниэль Хесус Трухильо Суарес
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Гранада
мин
1
Силва
Руй Силва
6
Санчес
Херман Санчес
22
Дуарте
Домингуш Дуарте
17
Куини
Куини
16
Диас
Виктор Диас
24
Кенеди
Роберт Кенеди
21
Эррера
Янхель Эррера
12
Кина
Домингуш Кина
8
Брайс
Ян Брайс
14
Вико
Феде Вико
9
Сольдадо
Роберто Сольдадо
Запасные
13
Эскандель
Аарон Эскандель
-
31
Фабрега
Арнау Фабрега
-
19
Монторо
Анхель Монторо
-
18
Марин
Адриан Марин
-
20
Вальехо
Хесус Вальехо
-
3
Перес
Нехуэн Перес
-
4
Гоналон
Максим Гоналон
-
10
Пуэртас
Антонио Пуэртас
-
23
Молина
Хорхе Молина
-
11
Мачис
Дарвин Мачис
-
Эйбар
мин
1
Дмитрович
Марко Дмитрович
24
Родригес
Кевин Родригес
11
Соареш
Рафа Соареш
23
Арбилья
Анайц Арбилья
4
Оливейра
Паулу Оливейра
22
Посо
Алехандро Посо
25
Хиль
Бриан Хиль
8
Диоп
Папакоули Диоп
6
Альварес
Серхио Альварес
19
Гарсия
Алейкс Гарсия
17
Кике
Кике
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
-
2
Бургос
Эстебан Бургос
-
21
Леон
Педро Леон
-
18
Ресио
Ресио
-
14
Инуи
Такаши Инуи
-
29
Дуфур
Унаи Дуфур
-
9
Энрих
Серхио Энрих
-
7
Кике
Кике
-
32
Ариета
Унаи Ариета
-
События
Матч окончен 1:2
Прошлые матчи
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:30
Эйбар
2 : 0
Гранада
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
20:30
Эйбар
2
Гранада
0
28.06.2020
28 июня 2020
вс
20:30
Гранада
1 : 2
Эйбар
28.06.2020
28 июня 2020
вс
20:30
Гранада
1
Эйбар
2
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
23:00
Эйбар
3 : 0
Гранада
20.12.2019
20 дек. 2019
пт
23:00
Эйбар
3
Гранада
0
13.02.2017
13 февр. 2017
пн
22:45
Эйбар
4 : 0
Гранада
13.02.2017
13 февр. 2017
пн
22:45
Эйбар
4
Гранада
0
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
19:15
Гранада
1 : 2
Эйбар
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
19:15
Гранада
1
Эйбар
2
18.01.2016
18 янв. 2016
пн
22:30
Эйбар
5 : 1
Гранада
18.01.2016
18 янв. 2016
пн
22:30
Эйбар
5
Гранада
1
24.08.2015
24 авг. 2015
пн
21:30
Гранада
1 : 3
Эйбар
24.08.2015
24 авг. 2015
пн
21:30
Гранада
1
Эйбар
3
21.03.2015
21 марта 2015
сб
23:59
Гранада
0 : 0
Эйбар
21.03.2015
21 марта 2015
сб
23:59
Гранада
0
Эйбар
0
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
22:59
Эйбар
1 : 1
Гранада
25.10.2014
25 окт. 2014
сб
22:59
Эйбар
1
Гранада
1
Новости
Администратор «Эйбара» работает там уже 52 года. Он пришел из оружейной фабрики и каждый день просыпается в пять утра
#Эйбар
25 января, 21:17
Вратарь «Эйбара» сам пошел бить пенальти «Атлетико» прямо в первом тайме. И забил!
#Марко Дмитрович
22 января, 00:29
Сейчас вы увидите о-о-очень длинную фамилию парня из «Эйбара». Готовы? Арьеталеанисбеаскоа – 19 букв! Никто не тянет
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#Эйбар
20 декабря 2020, 19:41
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Мане отпраздновал гол жестом, который ему подарил фанат с синдромом Дауна
#Садио Мане
20 декабря 2020, 14:20
Жить в Кургане и болеть за «Эйбар». Через 5000 км − дружба с клубом, интервью европейским медиа, запуск официального фан-клуба
#Эйбар
28 августа 2019, 12:20
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Новости матча
«Барселона» впервые не обыграла «Эйбар» дома. Она заканчивает год на шестом месте в таблице Примеры
29 декабря 2020, 23:32
Рамос делит первое место с Куманом в списке лучших бомбардиров-защитников Примеры
14 июня 2020, 22:31