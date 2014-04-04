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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Чалханоглу 4
Вестерманн 82
2:1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Брандт 58
Бундеслига, 29 тур
Бундеслига,
29 тур
Германия
4 апр. 2014, 21:30 МСК
4.04.2014, 21:30 МСК
пятница
Бастиан Данкерт
Бастиан Данкерт
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Джуру
Йохан Джуру
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
82'
82'
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Бадель
Милан Бадель
33
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Ирачек
Петр Ирачек
90
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
4'
4'
90
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
68
0
Зуа
Жак Зуа
77
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Собич
Лассе Собич
0
Теше
Роберт Теше
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Боуи
Уасим Боуи
0
Джон
Ола Джон
0
Маджио
Маттиа Маджио
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Донати
Джулио Донати
86
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
86
0
Бендер
Ларс Бендер
80
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
90
0
Брандт
Юлиан Брандт
58'
58'
90
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Хильберт
Роберто Хильберт
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
0
Джан
Эмре Джан
0
Озтюнали
Левин Озтюнали
0
Рю Сын-Ву
Рю Сын-Ву
0
Дердийок
Эрен Дердийок