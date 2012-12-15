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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 27
Шюррле 36
Кисслинг 66
3:0
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Бундеслига, 17 тур
Бундеслига,
17 тур
Германия
15 дек. 2012, 17:30 МСК
15.12.2012, 17:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
85
0
Шюррле
Андре Шюррле
36'
36'
72
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Хегелер
Йенс Хегелер
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
27'
66'
27', 66'
83
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Карлиньос
Карлиньос
0
Аугусто
Ренато Аугусто
0
Кор
Доминик Кор
0
Фернандес
Жуниор Фернандес
0
Айдын
Окан Айдын
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
65
0
Бадель
Милан Бадель
83
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
90
0
Лам
Жи Гин Лам
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
65
0
Руднев
Артем Руднев
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Шарнер
Пауль Шарнер
0
Брума
Джеффри Брума
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Байстер
Максимилиан Байстер
0
Иличевич
Иво Иличевич
0
Сала
Джакопо Сала