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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Сон 9
Сон 16
Сон 55
Кисслинг 72
Кастро 89
5:3
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Байстер 23
Ласогга 49
Ласогга 74
Бундеслига, 12 тур
Бундеслига,
12 тур
Германия
9 нояб. 2013, 17:30 МСК
9.11.2013, 17:30 МСК
суббота
Роберт Хартманн
Роберт Хартманн
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Донати
Джулио Донати
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
89'
89'
90
0
Джан
Эмре Джан
90
0
Сэм
Сидней Сэм
83
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
72'
72'
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
9'
16'
55'
9', 16', 55'
90
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Хильберт
Роберто Хильберт
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Кор
Доминик Кор
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Крузе
Робби Крузе
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Собич
Лассе Собич
90
0
Та
Джонатан Та
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
90
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
86
0
Чалханоглу
Хакан Чалханоглу
64
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
0
Байстер
Максимилиан Байстер
23'
23'
90
0
Ласогга
Пьерр-Мишель Ласогга
49'
74'
49', 74'
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
0
Лам
Жи Гин Лам
0
Теше
Роберт Теше
0
Иличевич
Иво Иличевич
0
Ирачек
Петр Ирачек
0
Зуа
Жак Зуа