Матч завершен
Байер
Леверкузен
Шюррле 6
Бендер 20
2:2
Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Вестерманн 34
Янсен 58
Бундеслига, 12 тур

Бундеслига,

12 тур

Германия
5 нояб. 2011, 20:30 МСК
5.11.2011, 20:30 МСК
суббота
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
83
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
6'
6'
90
0
Бендер
Ларс Бендер
20'
20'
90
0
Сэм
Сидней Сэм
46
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Швааб
Даниэль Швааб
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Балич
Ханно Балич
0
Райнарц
Штефан Райнарц
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Йоргенсен
Николай Йоргенсен
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
34'
34'
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
58'
58'
90
0
Качар
Гойко Качар
79
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Торе
Гекхан Торе
82
0
Герреро
Хосе Паоло Герреро
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
89
Запасные
0
Том
Микель Том
0
Лам
Жи Гин Лам
0
Теше
Роберт Теше
0
Яролим
Давид Яролим
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Сала
Джакопо Сала
0
Берг
Маркус Берг