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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Гамбург
Гамбург
Петрич 40
1:1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Шюррле 55
Бундеслига, 29 тур
Бундеслига,
29 тур
Германия
8 апр. 2012, 18:30 МСК
8.04.2012, 18:30 МСК
воскресенье
Составы
Гамбург
мин
0
Дробны
Ярослав Дробны
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
90
0
Брума
Джеффри Брума
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Теше
Роберт Теше
90
0
Яролим
Давид Яролим
77
0
Иличевич
Иво Иличевич
71
0
Петрич
Младен Петрич
40'
40'
88
0
Берг
Маркус Берг
90
Запасные
0
Нойхаус
Свен Нойхаус
0
Райкович
Слободан Райкович
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Ринкон
Томас Ринкон
0
Арслан
Толгай-Али Арслан
0
Торе
Гекхан Торе
0
Сон
Хын-Мин Сон
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
55'
55'
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Аугусто
Ренато Аугусто
78
0
Баллак
Михаэль Баллак
65
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
84
Запасные
0
Адлер
Рене Адлер
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Ортега
Микаэль Ортега
0
Ценга
Эрик Ценга
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Беллараби
Карим Беллараби