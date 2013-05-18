Матч завершен
Гамбург
Гамбург
0:1
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Кисслинг 90
Бундеслига, 34 тур

Бундеслига,

34 тур

Германия
18 мая 2013, 16:30 МСК
18.05.2013, 16:30 МСК
суббота
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Гамбург
мин
0
Адлер
Рене Адлер
90
0
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
0
Аого
Деннис Аого
78
0
Райкович
Слободан Райкович
90
0
Дикмайер
Деннис Дикмайер
90
0
Янсен
Марсель Янсен
90
0
Бадель
Милан Бадель
66
0
Ринкон
Томас Ринкон
90
0
Ирачек
Петр Ирачек
81
0
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
90
Запасные
0
Дробны
Ярослав Дробны
0
Брума
Джеффри Брума
0
Скьельбред
Пер-Сильян Скьельбред
0
Байстер
Максимилиан Байстер
0
Иличевич
Иво Иличевич
0
Сала
Джакопо Сала
0
Руднев
Артем Руднев
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Хегелер
Йенс Хегелер
68
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90'
90'
90
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Швааб
Даниэль Швааб
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Сэм
Сидней Сэм
0
Кор
Доминик Кор
0
Милик
Аркадиуш Милик