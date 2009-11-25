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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фулхэм
Лондон
Невланд 43
Демпси 67
Демпси 88
3:0
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
АПЛ, 2 тур
АПЛ,
2 тур
Англия
25 нояб. 2009, 23:00 МСК
25.11.2009, 23:00 МСК
среда
Стюарт Атвелл
Стюарт Атвелл
Главный Судья
Составы
Фулхэм
мин
0
Шварцер
Марк Шварцер
90
0
Кончески
Пол Кончески
90
0
Хьюз
Аарон Хьюз
90
0
Бэйрд
Крис Бэйрд
90
0
Хангеланд
Бреде Хангеланд
90
0
Пэйнтсил
Джон Пэйнтсил
90
0
Демпси
Клинт Демпси
67'
88'
67', 88'
90
0
Грининг
Джонатан Грининг
81
0
Дафф
Дэмьен Дафф
85
0
Замора
Бобби Замора
59
0
Невланд
Эрик Невланд
43'
43'
90
Запасные
0
Цубербюлер
Паскаль Цубербюлер
0
Смоллинг
Крис Смоллинг
0
Дэйвис
Саймон Дэйвис
0
Ки-Хион
Сеул Ки-Хион
0
Этуху
Диксон Этуху
0
Гера
Золтан Гера
0
Дикгакой
Кагишо Дикгакой
Блэкберн
мин
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Шимбонда
Паскаль Шимбонда
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
90
0
Самба
Кристофер Самба
90
0
Якобсен
Ларс Якобсен
90
0
Данн
Дэвид Данн
90
0
Грелла
Винченцо Грелла
90
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
90
0
Диуф
Эль-Хаджи Диуф
90
0
Робертс
Джейсон Робертс
66
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
66
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
0
МакКарти
Бенни МакКарти
0
Калинич
Никола Калинич