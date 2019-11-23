Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
0:4
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Павар 11
Толиссо 27
Гнабри 34
Коутиньо 70
Бундеслига, 12 тур

Бундеслига,

12 тур

Германия
23 нояб. 2019, 17:30 МСК
23.11.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Фортуна
мин
28
Хеннингс
Рувен Хеннингс
90
6
Моралес
Альфредо Моралес
90
25
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
90
7
Финк
Оливер Финк
90
13
Бодзек
Адам Бодзек
90
23
Гисельман
Нико Гисельман
90
5
Айхан
Каан Айхан
90
15
Томми
Эрик Томми
90
9
Ковнацки
Давид Ковнацки
90
4
Нуху
Касим Нуху
90
24
Стеффен
Зак Стеффен
90
Запасные
33
Кастенмайер
Флориан Кастенмайер
29
Зуттнер
Маркус Зуттнер
3
Хоффманн
Андре Хоффманн
39
Циммер
Жан Циммер
32
Бормут
Робин Бормут
34
Бэйкер
Льюис Бэйкер
31
Соботтка
Марсель Соботтка
37
Текпетей
Бернард Текпетей
27
Ампома
Нана Ампома
Бавария
мин
1
Нойер
Мануэль Нойер
90
8
Мартинес
Хави Мартинес
90
9
Левандовски
Роберт Левандовски
90
25
Мюллер
Томас Мюллер
90
27
Алаба
Давид Алаба
90
10
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
70'
70'
90
22
Гнабри
Серж Гнабри
34'
34'
90
24
Толиссо
Корентен Толиссо
27'
27'
90
32
Киммих
Йозуа Киммих
90
5
Павар
Бенжамен Павар
11'
11'
90
19
Дэвис
Альфонсо Дэвис
90
Запасные
26
Ульрайх
Свен Ульрайх
33
Маи
Ларс Лукас Маи
6
Алькантара
Тиаго Алькантара
14
Перишич
Иван Перишич
18
Горецка
Леон Горецка
11
Кюизанс
Микаэль Кюизанс
29
Коман
Кингсли Коман