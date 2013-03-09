Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Мюллер 45
Рибери 73
Боатенг 86
3:2
Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
Болли 16
Ламбертц 71
Бундеслига, 25 тур

Бундеслига,

25 тур

Германия
9 марта 2013, 17:30 МСК
9.03.2013, 17:30 МСК
суббота
Тобиас Штилер
Тобиас Штилер
Главный Судья
Составы
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
86'
86'
90
0
Алаба
Давид Алаба
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
73'
73'
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
90
0
Кроос
Тони Кроос
68
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
45'
45'
72
0
Манджукич
Марио Манджукич
61
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
Мартинес
Хави Мартинес
0
Данте
Данте
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Шакири
Джердан Шакири
0
Гомес
Марио Гомес
0
Писарро
Клаудио Писарро
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
71'
71'
75
0
Болли
Матис Болли
16'
16'
64
0
Латка
Мартин Латка
90
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Балогун
Леон Балогун
90
0
Малезас
Стилянос Малезас
90
0
Теше
Роберт Теше
90
0
Бодзек
Адам Бодзек
90
0
Крузе
Робби Крузе
90
Запасные
0
Пападопулос
Никос Пападопулос
0
Левелс
Тобиас Левелс
0
Лангенеке
Йенс Лангенеке
0
Финк
Оливер Финк
0
Омае
Генки Омае
0
Илсе
Кен Илсе
0
Шахин
Дани Шахин