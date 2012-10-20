Матч завершен
Фортуна
Дюссельдорф
0:5
Матч завершен
Бавария
Мюнхен
Манджукич 28
Густаво 36
Мюллер 55
Мюллер 86
Рафинья 87
Бундеслига, 8 тур

Бундеслига,

8 тур

Германия
20 окт. 2012, 16:30 МСК
20.10.2012, 16:30 МСК
суббота
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Фортуна
мин
0
Гифер
Фабиан Гифер
90
0
Хуанан
Хуанан
90
0
Лангенеке
Йенс Лангенеке
90
0
Ламбертц
Андреас Ламбертц
90
0
Илсе
Кен Илсе
46
0
Шахин
Дани Шахин
82
0
ван ден Берг
Йохан ван ден Берг
90
0
Левелс
Тобиас Левелс
46
0
Ча Ду Ри
Ча Ду Ри
90
0
Бодзек
Адам Бодзек
90
0
Крузе
Робби Крузе
90
Запасные
0
Альмер
Роберт Альмер
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
0
Пауревич
Иван Пауревич
0
Гарбущевски
Ронни Гарбущевски
0
Воронин
Андрей Воронин
0
Райзингер
Штефан Райзингер
0
Рафаэль
Нандо Рафаэль
Бавария
мин
0
Нойер
Мануэль Нойер
90
0
Боатенг
Джером Боатенг
90
0
Данте
Данте
90
0
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
0
Лам
Филипп Лам
90
0
Рибери
Франк Рибери
90
0
Швайнштайгер
Бастиан Швайнштайгер
82
0
Кроос
Тони Кроос
70
0
Густаво
Луис Густаво
36'
36'
90
0
Мюллер
Томас Мюллер
55'
86'
55', 86'
90
0
Манджукич
Марио Манджукич
28'
28'
77
Запасные
0
Штарке
Том Штарке
0
ван Бюйтен
Даниэль ван Бюйтен
0
Рафинья
Рафинья
87'
0
Мартинес
Хави Мартинес
0
Алаба
Давид Алаба
0
Тимощук
Анатолий Тимощук
0
Шакири
Джердан Шакири