Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Джилардино 14
1:2
Матч завершен
Милан
Милан
Хунтелаар 81
Пато 90
Серия А, 17 тур

Серия А,

17 тур

Италия
24 февр. 2010, 20:30 МСК
24.02.2010, 20:30 МСК
среда
Роберто Розетти
Роберто Розетти
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Фелипе
Фелипе
90
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
90
0
Натали
Чезаре Натали
46
0
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
90
0
Варгас
Хуан Варгас
90
0
Донадель
Марко Донадель
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
0
Йоветич
Стеван Йоветич
59
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
90
0
Джилардино
Альберто Джилардино
14'
14'
62
Запасные
0
Аврамов
Влада Аврамов
0
Гобби
Массимо Гобби
0
Комотто
Джанлука Комотто
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
0
Болатти
Марио Болатти
0
Кейррисон
Кейррисон
Милан
мин
0
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
90
0
Бонера
Даниэле Бонера
65
0
Неста
Алессандро Неста
90
0
Силва
Тиаго Силва
90
0
Абате
Иньяцио Абате
90
0
Пирло
Андреа Пирло
90
0
Гаттузо
Дженнаро Гаттузо
76
0
Амброзини
Массимо Амброзини
32
0
Роналдиньо
Роналдиньо
90
0
Боррьелло
Марко Боррьелло
90
0
Пато
Пато
90'
90'
90
Запасные
0
Дида
Дида
0
Янкуловски
Марек Янкуловски
0
Оддо
Массимо Оддо
0
Бекхэм
Дэвид Бекхэм
0
Фламини
Матье Фламини
0
Индзаги
Филиппо Индзаги
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
81'