Матч завершен
Факел
Воронеж
2:3
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
3 окт. 1997, 23:00 МСК
3.10.1997, 23:00 МСК
пятница
Составы