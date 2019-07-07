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Факел VS Торпедо
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Факел - Торпедо: 07 июля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Факел
Воронеж
0:1
Факел - Торпедо: 07 июля 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Торпедо
Москва
ФНЛ, 1 тур
ФНЛ,
1 тур
Россия
7 июля 2019, 19:00 МСК
7.07.2019, 19:00 МСК
воскресенье
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События
Матч окончен 0:1
Прошлые матчи
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
19:00
Торпедо
4 : 1
Факел
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
19:00
Торпедо
4
Факел
1
07.07.2019
07 июля 2019
вс
19:00
Факел
0 : 1
Торпедо
07.07.2019
07 июля 2019
вс
19:00
Факел
0
Торпедо
1
25.09.2014
25 сент. 2014
чт
18:00
Факел
1 : 2
Торпедо
25.09.2014
25 сент. 2014
чт
18:00
Факел
1
Торпедо
2
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
18:00
Торпедо
2 : 0
Факел
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
18:00
Торпедо
2
Факел
0
14.05.2011
14 мая 2011
сб
18:00
Факел
0 : 0
Торпедо
14.05.2011
14 мая 2011
сб
18:00
Факел
0
Торпедо
0
20.10.2001
20 окт. 2001
сб
23:00
Торпедо
3 : 1
Факел
20.10.2001
20 окт. 2001
сб
23:00
Торпедо
3
Факел
1
10.03.2001
10 марта 2001
сб
-:-
Факел
2 : 2
Торпедо
10.03.2001
10 марта 2001
сб
-:-
Факел
2
Торпедо
2
21.10.2000
21 окт. 2000
сб
23:00
Торпедо
2 : 0
Факел
21.10.2000
21 окт. 2000
сб
23:00
Торпедо
2
Факел
0
22.06.2000
22 июня 2000
чт
23:00
Факел
1 : 2
Торпедо
22.06.2000
22 июня 2000
чт
23:00
Факел
1
Торпедо
2
03.10.1997
03 окт. 1997
пт
23:00
Факел
2 : 3
Торпедо
03.10.1997
03 окт. 1997
пт
23:00
Факел
2
Торпедо
3
13.06.1997
13 июня 1997
пт
23:00
Торпедо
4 : 2
Факел
13.06.1997
13 июня 1997
пт
23:00
Торпедо
4
Факел
2
30.10.1992
30 окт. 1992
пт
-:-
Торпедо
2 : 1
Факел
30.10.1992
30 окт. 1992
пт
-:-
Торпедо
2
Факел
1
19.09.1992
19 сент. 1992
сб
23:00
Факел
1 : 1
Торпедо
19.09.1992
19 сент. 1992
сб
23:00
Факел
1
Торпедо
1
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