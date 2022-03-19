Факел - Торпедо: 19 марта 2022 смотреть онлайн

Факел
Воронеж
-:-

Факел - Торпедо: 19 марта 2022 смотреть онлайн

Торпедо
Москва
ФНЛ, 28 тур

ФНЛ,

28 тур

Россия
19 марта 2022, -:- МСК
19.03.2022, -:- МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Факел
мин
79
Ермаков
Данила Ермаков
25
Смирнов
Михаил Смирнов
4
Дашаев
Аслан Дашаев
25
Смирнов
Михаил Смирнов
88
Мастерной
Владислав Мастерной
91
Яковлев
Павел Яковлев
15
Никитин
Андрей Никитин
33
Замалиев
Наиль Замалиев
33
Замалиев
Наиль Замалиев
6
Шепилов
Денис Шепилов
80
Царукян
Валерий Царукян
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
2
Черов
Василий Черов
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
56
Седов
Максим Седов
-
7
Петрусев
Михаил Петрусев
-
17
Пухов
Роман Пухов
-
Главный тренер
Олег Василенко
Торпедо
мин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
44
Самсонов
Артем Самсонов
4
Редькович
Дмитрий Редькович
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
28
Магаль
Руслан Магаль
28
Магаль
Руслан Магаль
14
Рязанцев
Александр Рязанцев
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
21
Дворецков
Филипп Дворецков
21
Кравчук
Андрей Кравчук
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
49
Прошкин
Егор Прошкин
-
24
Лях
Андрей Лях
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
15
Орехов
Александр Орехов
-
81
Корж
Константин Корж
-
Главный тренер
Александр Бородюк

Прошлые матчи

08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
Факел
0 : 0
Торпедо
08.05.2021 08 мая 2021 сб 15:00
Факел
0
Торпедо
0
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 19:00
Торпедо
4 : 1
Факел
11.11.2020 11 нояб. 2020 ср 19:00
Торпедо
4
Факел
1
07.07.2019 07 июля 2019 вс 19:00
Факел
0 : 1
Торпедо
07.07.2019 07 июля 2019 вс 19:00
Факел
0
Торпедо
1
25.09.2014 25 сент. 2014 чт 18:00
Факел
1 : 2
Торпедо
25.09.2014 25 сент. 2014 чт 18:00
Факел
1
Торпедо
2
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 18:00
Торпедо
2 : 0
Факел
28.09.2011 28 сент. 2011 ср 18:00
Торпедо
2
Факел
0
14.05.2011 14 мая 2011 сб 18:00
Факел
0 : 0
Торпедо
14.05.2011 14 мая 2011 сб 18:00
Факел
0
Торпедо
0
20.10.2001 20 окт. 2001 сб 23:00
Торпедо
3 : 1
Факел
20.10.2001 20 окт. 2001 сб 23:00
Торпедо
3
Факел
1
10.03.2001 10 марта 2001 сб -:-
Факел
2 : 2
Торпедо
10.03.2001 10 марта 2001 сб -:-
Факел
2
Торпедо
2
21.10.2000 21 окт. 2000 сб 23:00
Торпедо
2 : 0
Факел
21.10.2000 21 окт. 2000 сб 23:00
Торпедо
2
Факел
0
22.06.2000 22 июня 2000 чт 23:00
Факел
1 : 2
Торпедо
22.06.2000 22 июня 2000 чт 23:00
Факел
1
Торпедо
2
03.10.1997 03 окт. 1997 пт 23:00
Факел
2 : 3
Торпедо
03.10.1997 03 окт. 1997 пт 23:00
Факел
2
Торпедо
3
13.06.1997 13 июня 1997 пт 23:00
Торпедо
4 : 2
Факел
13.06.1997 13 июня 1997 пт 23:00
Торпедо
4
Факел
2
30.10.1992 30 окт. 1992 пт -:-
Торпедо
2 : 1
Факел
30.10.1992 30 окт. 1992 пт -:-
Торпедо
2
Факел
1
19.09.1992 19 сент. 1992 сб 23:00
Факел
1 : 1
Торпедо
19.09.1992 19 сент. 1992 сб 23:00
Факел
1
Торпедо
1