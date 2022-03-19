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Факел VS Торпедо
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Факел - Торпедо: 19 марта 2022 смотреть онлайн
Факел
Воронеж
-:-
Факел - Торпедо: 19 марта 2022 смотреть онлайн
Торпедо
Москва
ФНЛ, 28 тур
ФНЛ,
28 тур
Россия
19 марта 2022, -:- МСК
19.03.2022, -:- МСК
суббота
Составы
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Прошлые матчи
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Травмы
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Предварительный состав
Подробнее
Факел
мин
79
Ермаков
Данила Ермаков
25
Смирнов
Михаил Смирнов
4
Дашаев
Аслан Дашаев
25
Смирнов
Михаил Смирнов
88
Мастерной
Владислав Мастерной
91
Яковлев
Павел Яковлев
15
Никитин
Андрей Никитин
33
Замалиев
Наиль Замалиев
33
Замалиев
Наиль Замалиев
6
Шепилов
Денис Шепилов
80
Царукян
Валерий Царукян
Запасные
30
Кортнев
Дмитрий Кортнев
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
2
Черов
Василий Черов
-
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
-
56
Седов
Максим Седов
-
7
Петрусев
Михаил Петрусев
-
17
Пухов
Роман Пухов
-
Главный тренер
Олег Василенко
Торпедо
мин
51
Ботнарь
Виталий Ботнарь
44
Самсонов
Артем Самсонов
4
Редькович
Дмитрий Редькович
99
Евдокимов
Андрей Евдокимов
28
Магаль
Руслан Магаль
28
Магаль
Руслан Магаль
14
Рязанцев
Александр Рязанцев
52
Нетфуллин
Равиль Нетфуллин
21
Дворецков
Филипп Дворецков
21
Кравчук
Андрей Кравчук
10
Лебеденко
Игорь Лебеденко
Запасные
39
Довбня
Александр Довбня
-
25
Каплиенко
Александр Каплиенко
-
49
Прошкин
Егор Прошкин
-
24
Лях
Андрей Лях
-
9
Адаев
Владислав Адаев
-
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
-
71
Баланюк
Денис Баланюк
-
31
Козлов
Данила Козлов
-
18
Скофлек
Жига Скофлек
-
15
Орехов
Александр Орехов
-
81
Корж
Константин Корж
-
Главный тренер
Александр Бородюк
Прошлые матчи
08.05.2021
08 мая 2021
сб
15:00
Факел
0 : 0
Торпедо
08.05.2021
08 мая 2021
сб
15:00
Факел
0
Торпедо
0
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
19:00
Торпедо
4 : 1
Факел
11.11.2020
11 нояб. 2020
ср
19:00
Торпедо
4
Факел
1
07.07.2019
07 июля 2019
вс
19:00
Факел
0 : 1
Торпедо
07.07.2019
07 июля 2019
вс
19:00
Факел
0
Торпедо
1
25.09.2014
25 сент. 2014
чт
18:00
Факел
1 : 2
Торпедо
25.09.2014
25 сент. 2014
чт
18:00
Факел
1
Торпедо
2
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
18:00
Торпедо
2 : 0
Факел
28.09.2011
28 сент. 2011
ср
18:00
Торпедо
2
Факел
0
14.05.2011
14 мая 2011
сб
18:00
Факел
0 : 0
Торпедо
14.05.2011
14 мая 2011
сб
18:00
Факел
0
Торпедо
0
20.10.2001
20 окт. 2001
сб
23:00
Торпедо
3 : 1
Факел
20.10.2001
20 окт. 2001
сб
23:00
Торпедо
3
Факел
1
10.03.2001
10 марта 2001
сб
-:-
Факел
2 : 2
Торпедо
10.03.2001
10 марта 2001
сб
-:-
Факел
2
Торпедо
2
21.10.2000
21 окт. 2000
сб
23:00
Торпедо
2 : 0
Факел
21.10.2000
21 окт. 2000
сб
23:00
Торпедо
2
Факел
0
22.06.2000
22 июня 2000
чт
23:00
Факел
1 : 2
Торпедо
22.06.2000
22 июня 2000
чт
23:00
Факел
1
Торпедо
2
03.10.1997
03 окт. 1997
пт
23:00
Факел
2 : 3
Торпедо
03.10.1997
03 окт. 1997
пт
23:00
Факел
2
Торпедо
3
13.06.1997
13 июня 1997
пт
23:00
Торпедо
4 : 2
Факел
13.06.1997
13 июня 1997
пт
23:00
Торпедо
4
Факел
2
30.10.1992
30 окт. 1992
пт
-:-
Торпедо
2 : 1
Факел
30.10.1992
30 окт. 1992
пт
-:-
Торпедо
2
Факел
1
19.09.1992
19 сент. 1992
сб
23:00
Факел
1 : 1
Торпедо
19.09.1992
19 сент. 1992
сб
23:00
Факел
1
Торпедо
1