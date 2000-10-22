Матч завершен
Торпедо
Москва
2:0
Матч завершен
Факел
Воронеж
РПЛ, 28 тур

РПЛ,

28 тур

Россия
21 окт. 2000, 23:00 МСК
21.10.2000, 23:00 МСК
суббота
Составы