Матч завершен
Факел
Воронеж
1:2
Матч завершен
Торпедо
Москва
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
22 июня 2000, 23:00 МСК
22.06.2000, 23:00 МСК
четверг
Составы