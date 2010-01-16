Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Пиенаар 37
Саа 45
2:0
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
АПЛ, 22 тур

АПЛ,

22 тур

Англия
16 янв. 2010, 20:30 МСК
16.01.2010, 20:30 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Дистен
Сильвен Дистен
71
0
Хейтинга
Джон Хейтинга
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
37'
37'
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
90
0
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
90
0
Донован
Лэндон Донован
90
0
Саа
Луи Саа
45'
45'
84
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Мустафи
Шкодран Мустафи
0
Коулмен
Шеймус Коулмен
0
Даффи
Шейн Даффи
0
Форшоу
Адам Форшоу
0
Воган
Джеймс Воган
0
Бакстер
Джозе Бакстер
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Гарридо
Хавьер Гарридо
90
0
Компани
Венсан Компани
90
0
Ричардс
Майка Ричардс
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Беллами
Крейг Беллами
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
90
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Петров
Мартин Петров
46
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
9
0
Тевес
Карлос Тевес
90
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
0
Онуоха
Недум Онуоха
0
Боята
Дедрик Боята
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
0
Робиньо
Робиньо
0
Мварувари
Бенджани Мварувари