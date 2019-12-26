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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Калверт-Льюин 80
1:0
Матч завершен
Бернли
Бернли
АПЛ, 19 тур
АПЛ,
19 тур
Англия
26 дек. 2019, 18:00 МСК
26.12.2019, 18:00 МСК
четверг
Составы
Эвертон
мин
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
8
Делф
Фабиан Делф
90
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
12
Динь
Люка Динь
90
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
90
20
Бернард
Бернард
77
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
80'
80'
90
13
Мина
Йерри Мина
90
7
Ришарлисон
Ришарлисон
86
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
5
Кин
Майкл Кин
26
Дэвис
Том Дэвис
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
14
Тосун
Дженк Тосун
27
Кен
Мойзе Кен
Бернли
мин
26
Бардсли
Филлип Бардсли
90
19
Родригес
Джей Родригес
90
9
Вуд
Крис Вуд
74
4
Корк
Джек Корк
88
12
Брэди
Робби Брэди
68
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
1
Поп
Ник Поп
90
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
Запасные
20
Харт
Джо Харт
23
Питерс
Эрик Питерс
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
28
Лонг
Кевин Лонг
8
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
10
Барнс
Эшли Барнс