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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Бернли
Бернли
Барнс 56
Вуд 80
2:1
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Тосун 20
АПЛ, 29 тур
АПЛ,
29 тур
Англия
3 марта 2018, 15:30 МСК
3.03.2018, 15:30 МСК
суббота
Составы
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
25
Леннон
Аарон Леннон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
4
Корк
Джек Корк
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
90
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
90
10
Барнс
Эшли Барнс
56'
56'
90
Запасные
22
Линдегаард
Андерс Линдегаард
26
Бардсли
Филлип Бардсли
28
Лонг
Кевин Лонг
8
Марни
Дин Марни
7
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
9
Воукс
Сэм Воукс
11
Вуд
Крис Вуд
80'
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
4
Кин
Майкл Кин
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
26
Дэвис
Том Дэвис
90
11
Уолкотт
Тео Уолкотт
90
14
Тосун
Дженк Тосун
20'
20'
90
Запасные
33
Жоэль
Жоэль
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
7
Боласи
Янник Боласи
10
Руни
Уэйн Руни
19
Ниасс
Умар Ниасс