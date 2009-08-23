Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Кения
Англия
Канада
Косово
США
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Бернли
Бернли
Эллиотт 34
1:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 3 тур
АПЛ,
3 тур
Англия
23 авг. 2009, 17:00 МСК
23.08.2009, 17:00 МСК
воскресенье
Фил Дауд
Фил Дауд
Главный Судья
Составы
Бернли
мин
0
Йенсен
Брайан Йенсен
90
0
Джордан
Стефан Джордан
90
0
Бикей
Андре Бикей
90
0
Мирс
Тайрон Мирс
90
0
Карлайл
Кларк Карлайл
90
0
Блэйк
Робби Блэйк
85
0
Александер
Грэм Александер
90
0
Эллиотт
Уэйд Эллиотт
34'
34'
90
0
Маккэн
Крис Маккэн
90
0
Патерсон
Мартин Патерсон
79
0
Флетчер
Стивен Флетчер
86
Запасные
0
Пенни
Диего Пенни
0
Кальвенес
Кристиан Кальвенес
0
МакДональд
Кевин МакДональд
0
Иглс
Крис Иглс
0
Гудьонссон
Джои Гудьонссон
0
Герреро
Фернандо Герреро
0
Томпсон
Стивен Томпсон
Эвертон
мин
0
Ховард
Тим Ховард
90
0
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
0
Йобо
Джозеф Йобо
90
0
Хибберт
Тони Хибберт
90
0
Невилл
Фил Невилл
90
0
Пиенаар
Стивен Пиенаар
90
0
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
0
Родуэлл
Джек Родуэлл
90
0
Феллайни
Маруан Феллайни
66
0
Осман
Леон Осман
90
0
Саа
Луи Саа
90
Запасные
0
Нэш
Карло Нэш
0
Даффи
Шейн Даффи
0
Гослинг
Дэн Гослинг
0
Уэллс
Джеймс Уэллс
0
Жо
Жо
0
Воган
Джеймс Воган
0
Бакстер
Джозе Бакстер