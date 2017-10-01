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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
0:1
Матч завершен
Бернли
Бернли
Хендрик 21
АПЛ, 7 тур
АПЛ,
7 тур
Англия
1 окт. 2017, 16:15 МСК
1.10.2017, 16:15 МСК
воскресенье
Составы
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
4
Кин
Майкл Кин
90
15
Мартина
Куко Мартина
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
90
18
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
90
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
90
27
Влашич
Никола Влашич
90
19
Ниасс
Умар Ниасс
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
20
Классен
Дэви Классен
26
Дэвис
Том Дэвис
10
Руни
Уэйн Руни
9
Рамирес
Сандро Рамирес
31
Лукман
Адемола Лукман
Бернли
мин
29
Поп
Ник Поп
90
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
16
Дефур
Стивен Дефур
90
4
Корк
Джек Корк
90
37
Эрфилд
Скотт Эрфилд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
21'
21'
90
11
Вуд
Крис Вуд
90
12
Брэди
Робби Брэди
90
Запасные
22
Линдегаард
Андерс Линдегаард
26
Бардсли
Филлип Бардсли
18
Вествуд
Эшли Вествуд
9
Воукс
Сэм Воукс
17
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
10
Барнс
Эшли Барнс
28
Лонг
Крис Лонг