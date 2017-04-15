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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
Ягиелка 49
Ми 71
Лукаку 74
3:1
Матч завершен
Бернли
Бернли
Воукс 52
АПЛ, 33 тур
АПЛ,
33 тур
Англия
15 апр. 2017, 17:00 МСК
15.04.2017, 17:00 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Эвертон
мин
26
Дэвис
Том Дэвис
90
1
Жоэль
Жоэль
90
3
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
6
Ягиелка
Фил Ягиелка
49'
49'
90
5
Уилльямс
Эшли Уилльямс
90
30
Холгейт
Мэйсон Холгейт
90
2
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
90
17
Гуйе
Идрисса Гуйе
45
11
Миральяс
Кевин Миральяс
76
10
Лукаку
Ромелу Лукаку
74'
74'
90
8
Баркли
Росс Баркли
90
Запасные
22
Стекеленбург
Маартен Стекеленбург
43
Кенни
Джонджо Кенни
38
Пеннингтон
Мэттью Пеннингтон
18
Бэрри
Гарет Бэрри
29
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
19
Валенсия
Эннер Валенсия
31
Лукман
Адемола Лукман
Бернли
мин
1
Хитон
Том Хитон
90
12
Брэди
Робби Брэди
90
6
Ми
Бен Ми
71'
71'
90
5
Кин
Майкл Кин
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
19
Бартон
Джоуи Бартон
90
23
Уорд
Стивен Уорд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
86
21
Бойд
Джордж Бойд
90
9
Воукс
Сэм Воукс
52'
52'
74
10
Барнс
Эшли Барнс
83
Запасные
29
Поп
Ник Поп
4
Фланаган
Джон Фланаган
26
Тарковски
Джеймс Тарковски
16
Дефур
Стивен Дефур
18
Вествуд
Эшли Вествуд
7
Грэй
Андре Грэй
32
Агьей
Даниэл Агьей