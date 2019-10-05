Матч завершен
Бернли
Бернли
Хендрик 72
1:0
Матч завершен
Эвертон
Ливерпуль
АПЛ, 8 тур

АПЛ,

8 тур

Англия
5 окт. 2019, 17:00 МСК
5.10.2019, 17:00 МСК
суббота
Составы
Бернли
мин
1
Поп
Ник Поп
90
23
Питерс
Эрик Питерс
55
6
Ми
Бен Ми
90
5
Тарковски
Джеймс Тарковски
90
2
Лоутон
Мэттью Лоутон
90
18
Вествуд
Эшли Вествуд
90
13
Хендрик
Джеффри Хендрик
72'
72'
90
11
Макнил
Дуайт Макнил
90
9
Вуд
Крис Вуд
90
7
Гудмундссон
Йоханн Берг Гудмундссон
84
10
Барнс
Эшли Барнс
73
Запасные
20
Харт
Джо Харт
28
Лонг
Кевин Лонг
3
Тэйлор
Чарли Тэйлор
25
Леннон
Аарон Леннон
19
Родригес
Джей Родригес
27
Выдра
Матей Выдра
12
Брэди
Робби Брэди
Эвертон
мин
1
Пикфорд
Джордан Пикфорд
90
23
Коулмен
Шеймус Коулмен
90
12
Динь
Люка Динь
90
5
Кин
Майкл Кин
90
13
Мина
Йерри Мина
90
18
Шнейдерлин
Морган Шнейдерлин
84
8
Делф
Фабиан Делф
90
10
Сигурдссон
Гильфи Сигурдссон
59
9
Калверт-Льюин
Доминик Калверт-Льюин
74
17
Ивоби
Алекс Ивоби
90
7
Ришарлисон
Ришарлисон
90
Запасные
49
Лоссль
Йонас Лоссль
19
Сидибе
Джибриль Сидибе
2
Холгейт
Мэйсон Холгейт
21
Гомеш
Андре Гомеш
20
Бернард
Бернард
26
Дэвис
Том Дэвис
27
Кен
Мойзе Кен