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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
0:4
Матч завершен
Реал
Мадрид
Игуаин 17
Игуаин 66
Кальехон 82
Игуаин 89
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
2 окт. 2011, 22:59 МСК
2.10.2011, 22:59 МСК
воскресенье
Фернандо Тейшейра Витьенес
Фернандо Тейшейра Витьенес
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Ромарик
Ромарик
74
0
Хави Маркес
Хави Маркес
69
0
Баэна
Рауль Баэна
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Тьеви
Тьеви
56
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Галан
Эрнесто Галан
0
Родригес
Рауль Родригес
0
Датоло
Хесус Датоло
0
Вайсс
Владимир Вайсс
0
Кристиан
Кристиан
0
Фонте
Руи Фонте
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Диарра
Лассана Диарра
71
0
Кака
Кака
84
0
Озил
Месут Озил
77
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
17'
66'
89'
17', 66', 89'
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Алтынтоп
Хамит Алтынтоп
0
Хедира
Сами Хедира
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Кальехон
Хосе Кальехон
82'
0
Хоселу
Хоселу