Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Франция
Китай
Англия
Кения
Ирландия
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Савич 24
1:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Ньигес 47
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
1 марта 2020, 18:00 МСК
1.03.2020, 18:00 МСК
воскресенье
Хавьер Альберола Рохас
Хавьер Альберола Рохас
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
71
18
Кабрера
Леандро Кабрера
90
12
Вила
Дидач Вила
90
16
Лопес
Хави Лопес
90
2
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
24
Лей
Ву Лей
71
25
Дардер
Серхи Дардер
90
25
Эмбарба
Адриан Эмбарба
81
11
де Томас
Рауль де Томас
90
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
5
Калеро
Фернандо Калеро
28
Педроса
Адрия Педроса
22
Гомес
Виктор Гомес
30
Мелендо
Оскар Мелендо
12
Кальери
Хонатан Кальери
22
Варгас
Матиас Варгас
Атлетико
мин
6
Коке
Коке
90
15
Савич
Стефан Савич
24'
24'
90
22
Мората
Альваро Мората
63
8
Ньигес
Сауль Ньигес
47'
47'
90
13
Облак
Ян Облак
90
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
56
10
Корреа
Анхель Корреа
69
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
5
Томас
Томас
90
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
24
Врсалько
Шиме Врсалько
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Витоло
Витоло
19
Коста
Диего Коста
18
Льоренте
Маркос Льоренте
7
Фелиш
Жоау Фелиш