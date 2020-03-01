Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Савич 24
1:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Ньигес 47
Примера, 26 тур

Примера,

26 тур

Испания
1 марта 2020, 18:00 МСК
1.03.2020, 18:00 МСК
воскресенье
Хавьер Альберола Рохас
Хавьер Альберола Рохас
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
71
18
Кабрера
Леандро Кабрера
90
12
Вила
Дидач Вила
90
16
Лопес
Хави Лопес
90
2
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
24
Лей
Ву Лей
71
25
Дардер
Серхи Дардер
90
25
Эмбарба
Адриан Эмбарба
81
11
де Томас
Рауль де Томас
90
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
5
Калеро
Фернандо Калеро
28
Педроса
Адрия Педроса
22
Гомес
Виктор Гомес
30
Мелендо
Оскар Мелендо
12
Кальери
Хонатан Кальери
22
Варгас
Матиас Варгас
Атлетико
мин
6
Коке
Коке
90
15
Савич
Стефан Савич
24'
24'
90
22
Мората
Альваро Мората
63
8
Ньигес
Сауль Ньигес
47'
47'
90
13
Облак
Ян Облак
90
10
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
56
10
Корреа
Анхель Корреа
69
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
5
Томас
Томас
90
28
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
12
Лоди
Ренан Лоди
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
24
Врсалько
Шиме Врсалько
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
23
Витоло
Витоло
19
Коста
Диего Коста
18
Льоренте
Маркос Льоренте
7
Фелиш
Жоау Фелиш