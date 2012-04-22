Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Годин 9
Туран 59
Туран 61
3:1
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Гарсия 19
Примера, 35 тур

Примера,

35 тур

Испания
22 апр. 2012, 19:00 МСК
22.04.2012, 19:00 МСК
воскресенье
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
9'
9'
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Габи
Габи
46
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
90
0
Диего
Диего
73
0
Туран
Арда Туран
59'
61'
59', 61'
80
0
Фалькао
Радамель Фалькао
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Переа
Луис Переа
0
Миранда
Жоао Миранда
0
Суарес
Марио Суарес
0
Коке
Коке
0
Адриан
Адриан
0
Мартин
Педро Мартин
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Ромарик
Ромарик
46
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Баэна
Рауль Баэна
71
0
Гарсия
Серхио Гарсия
19'
19'
90
0
Уче
Калу Уче
82
0
Коутиньо
Филиппе Коутиньо
90
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Амат
Жорди Амат
0
Санчес
Виктор Санчес
0
Гомес
Кристиан Гомес
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
0
Фонте
Руи Фонте
0
Васкес
Альваро Васкес