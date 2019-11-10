Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Корреа 45
Мората 58
Коке 90
3:1
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Дардер 38
Примера, 13 тур

Примера,

13 тур

Испания
10 нояб. 2019, 18:00 МСК
10.11.2019, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Атлетико
мин
6
Коке
Коке
90'
90'
90
9
Мората
Альваро Мората
58'
58'
90
8
Ньигес
Сауль Ньигес
90
16
Эррера
Эктор Эррера
90
13
Облак
Ян Облак
90
20
Витоло
Витоло
90
10
Корреа
Анхель Корреа
45'
45'
90
23
Триппьер
Киран Триппьер
90
5
Томас
Томас
90
18
Фелипе
Аугусто Фелипе
90
22
Эрмосо
Марио Эрмосо
90
Запасные
1
Адан
Антонио Адан
4
Ариас
Сантьяго Ариас
12
Лоди
Ренан Лоди
11
Лемар
Тома Лемар
19
Коста
Диего Коста
14
Льоренте
Маркос Льоренте
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
16
Лопес
Хави Лопес
90
15
Лопес
Давид Лопес
90
20
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
7
Лей
Ву Лей
90
5
Налдо
Налдо
90
9
Феррейра
Факундо Феррейра
90
10
Дардер
Серхи Дардер
38'
38'
90
21
Рока
Марк Рока
90
34
Гомес
Виктор Гомес
90
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
17
Вила
Дидач Вила
3
Педроса
Адрия Педроса
23
Гранеро
Эстебан Гранеро
14
Мелендо
Оскар Мелендо
22
Варгас
Матиас Варгас
31
Кампусано
Виктор Кампусано