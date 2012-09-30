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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Эспаньол
Барселона
0:1
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Гарсия 31
Примера, 6 тур
Примера,
6 тур
Испания
30 сент. 2012, 22:30 МСК
30.09.2012, 22:30 МСК
воскресенье
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Альварес
Виктор Альварес
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Форлин
Хуан Форлин
67
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Симау
Симау
46
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Гомес
Кристиан Гомес
35
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Лонго
Самуэле Лонго
90
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Капдевила
Хоан Капдевила
0
Колотто
Диего Колотто
0
Галан
Эрнесто Галан
0
Техера
Серхио Техера
0
Стуани
Кристиан Стуани
0
Фонте
Руи Фонте
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Миранда
Жоао Миранда
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Коке
Коке
55
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Суарес
Марио Суарес
90
0
Гарсия
Рауль Гарсия
31'
31'
90
0
Туран
Арда Туран
61
0
Коста
Диего Коста
82
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Диас
Ката Диас
0
Габи
Габи
0
Белезоглу
Эмре Белезоглу
0
Родригес
Кристиан Родригес
0
Кадер
Кадер
0
Адриан
Адриан