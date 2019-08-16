Матч завершен
Дженоа
Генуя
4:1
Матч завершен
Имолезе
Имолезе
Кубок Италии, 1/32 финала

Кубок Италии,

1/32 финала

Италия
16 авг. 2019, 21:30 МСК
16.08.2019, 21:30 МСК
пятница
Составы