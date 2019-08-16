Имолезе

Имолезе
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Страна
Италия
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Состав
Результаты
Результаты
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 21:30
Дженоа
4 : 1
Имолезе
16.08.2019 16 авг. 2019 пт 21:30
1/32 финала
Дженоа
4
Имолезе
1
Италия. Кубок , 1/32 финала
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