Матч завершен
Дженоа
Генуя
Симеоне 43
Окампос 66
2:2
Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Чеккерини 54
Феррари 74
Серия А, 21 тур

Серия А,

21 тур

Италия
22 янв. 2017, 17:00 МСК
22.01.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Маурицио Мариани
Маурицио Мариани
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
30
Ригони
Лука Ригони
30
94
Катальди
Данило Катальди
90
2
Эденилсон
Эденилсон
90
22
Лазович
Дарко Лазович
61
11
Окампос
Лукас Окампос
66'
66'
79
9
Симеоне
Джованни Симеоне
43'
43'
90
Запасные
38
Зима
Лукаш Зима
83
Рубиньо
Рубиньо
28
Бривио
Давиде Бривио
3
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
21
Орбан
Лукас Орбан
4
Кофи
Исаак Кофи
99
Нинкович
Никола Нинкович
32
Морозини
Леонардо Морозини
16
Бегетто
Андреа Бегетто
27
Пандев
Горан Пандев
51
Таарабт
Адель Таарабт
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
Кротоне
мин
12
Стоян
Адриан Стоян
75
1
Кордас
Алекс Кордас
90
22
Рози
Алеандро Рози
90
31
Сампиризи
Марио Сампиризи
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
54'
54'
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
74'
74'
90
8
Крисетиг
Лоренцо Крисетиг
90
18
Барберис
Андреа Барберис
90
6
Роден
Маркус Роден
90
29
Тротта
Марселло Тротта
90
11
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
90
Запасные
5
Феста
Марко Феста
33
Висково
Аньелло Висково
3
Клейтон
Клейтон
23
Дюсенн
Ное Дюсенн
28
Капецци
Леонардо Капецци
14
Гнаоре
Эдди Гнаоре
87
Мартелла
Бруно Мартелла
42
Сульич
Казим Сульич
9
Налини
Андреа Налини
99
Сими
Сими