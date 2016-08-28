Матч завершен
Кротоне
Кротоне
Палладино 34
1:3
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Гакпе 51
Паволетти 55
Паволетти 64
Серия А, 2 тур

Серия А,

2 тур

Италия
28 авг. 2016, 21:45 МСК
28.08.2016, 21:45 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Кротоне
мин
3
Клейтон
Клейтон
78
20
Сальцано
Аньелло Сальцано
90
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
90
13
Феррари
Джанмарко Феррари
90
87
Мартелла
Бруно Мартелла
90
1
Тонев
Александар Тонев
90
6
Роден
Маркус Роден
81
22
Рози
Алеандро Рози
84
7
Палладино
Раффаэле Палладино
34'
34'
90
99
Сими
Сими
90
Запасные
1
Кордас
Алекс Кордас
33
Висково
Аньелло Висково
5
Феста
Марко Феста
78
Сампиризи
Марио Сампиризи
21
Куомо
Джузеппе Куомо
81
Капецци
Леонардо Капецци
14
Гнаоре
Эдди Гнаоре
18
Барберис
Андреа Барберис
11
Ди Роберто
Нунцио Ди Роберто
12
Стоян
Адриан Стоян
10
Де Джорджо
Пьетро Де Джорджо
Дженоа
мин
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
82
5
Иццо
Армандо Иццо
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
44
Велозу
Мигель Велозу
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
10
Нтчам
Оливье Нтчам
72
22
Лазович
Дарко Лазович
90
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
55'
64'
55', 64'
90
11
Окампос
Лукас Окампос
45
Запасные
38
Зима
Лукаш Зима
1
Перин
Маттиа Перин
82
Марчезе
Джиованни Марчезе
33
Рензетти
Франческо Рензетти
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
72
Ригони
Лука Ригони
4
Кофи
Исаак Кофи
20
Сиссоко
Исса Сиссоко
26
Дзанимачча
Лука Дзанимачча
45
Гакпе
Серж Гакпе
51'
27
Пандев
Горан Пандев
9
Симеоне
Джованни Симеоне