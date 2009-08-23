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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Динамо
Москва
0:3
Матч завершен
Рубин
Казань
Домингес 28
Домингес 79
Рязанцев 90
РПЛ, 19 тур
РПЛ,
19 тур
Россия
23 авг. 2009, 17:15 МСК
23.08.2009, 17:15 МСК
воскресенье
Ильдус Биглов
Ильдус Биглов
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Шунин
Антон Шунин
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Колодин
Денис Колодин
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
0
Агийяр
Луис Агийяр
90
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
76
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Ропотан
Адриан Ропотан
90
0
Кержаков
Александр Кержаков
90
0
Кокорин
Александр Кокорин
64
Запасные
0
Панов
Сергей Панов
0
Танасиевич
Йован Танасиевич
0
Гранат
Владимир Гранат
0
Денисов
Александр Денисов
0
Терехов
Сергей Терехов
0
Димидко
Александр Димидко
0
Смолов
Федор Смолов
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Калешин
Виталий Калешин
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
77
0
Сибайя
МакБет Сибайя
90
0
Семак
Сергей Семак
90
0
Домингес
Алехандро Домингес
28'
79'
28', 79'
82
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
84
0
Бухаров
Александр Бухаров
90
Запасные
0
Черемисин
Евгений Черемисин
0
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
0
Попов
Алексей Попов
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
90'
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
0
Муравски
Рафал Муравски
0
Кабзе
Хасан Кабзе