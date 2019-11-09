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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Рубин
Казань
0:1
Матч завершен
Динамо
Москва
Шиманьски 23
РПЛ, 16 тур
РПЛ,
16 тур
Россия
9 нояб. 2019, 14:00 МСК
9.11.2019, 14:00 МСК
суббота
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
84
88
Ташаев
Александр Ташаев
58
3
Плиев
Константин Плиев
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
12
Зуев
Александр Зуев
90
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
90
71
Поярков
Николай Поярков
90
5
Уремович
Филип Уремович
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
90
Запасные
23
Коновалов
Иван Коновалов
1
Волк
Давид Волк
29
Денисов
Виталий Денисов
2
Старфельт
Карл Старфельт
6
Башкиров
Евгений Башкиров
77
Акбашев
Роман Акбашев
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
20
Марков
Евгений Марков
70
Кипиани
Николай Кипиани
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
3
Плиев
Заурбек Плиев
90
34
Рауш
Константин Рауш
82
6
Юсупов
Артур Юсупов
90
4
Рыков
Владимир Рыков
90
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
69
5
Филипп
Максимилиан Филипп
73
11
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
23'
23'
90
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
23
Соснин
Антон Соснин
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
13
Калинин
Игорь Калинин
7
Кардозу
Мигел Кардозу
20
Грулев
Вячеслав Грулев
8
Панченко
Кирилл Панченко
99
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
90
Обольский
Николай Обольский