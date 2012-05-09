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Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Динамо
Москва
0:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Еременко 78
Кубок России, Финал
Кубок России,
Финал
Россия
9 мая 2012, 14:00 МСК
9.05.2012, 14:00 МСК
среда
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Шунин
Антон Шунин
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Шитов
Игорь Шитов
63
0
Джуджак
Балаж Джуджак
90
0
Семшов
Игорь Семшов
90
0
Мисимович
Звездан Мисимович
82
0
Воронин
Андрей Воронин
90
0
Самедов
Александр Самедов
90
0
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
0
Фролов
Евгений Фролов
0
Епуряну
Александр Епуряну
0
Сапета
Александр Сапета
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
0
Нехайчик
Павел Нехайчик
0
Смолов
Федор Смолов
0
Кокорин
Александр Кокорин
Рубин
мин
0
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
0
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
0
Шаронов
Роман Шаронов
90
0
Навас
Сесар Навас
90
0
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
0
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
0
Еременко
Роман Еременко
78'
78'
90
0
Натхо
Бибрас Натхо
90
0
Рязанцев
Александр Рязанцев
90
0
Вальдес
Нельсон Вальдес
90
0
Дядюн
Владимир Дядюн
87
Запасные
0
Хагиги
Алиреза Хагиги
0
Калешин
Виталий Калешин
0
Боккетти
Сальваторе Боккетти
0
Быстров
Петр Быстров
0
Немов
Петр Немов
0
Бочаров
Никита Бочаров
0
Давыдов
Сергей Давыдов