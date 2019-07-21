Матч завершен
Динамо
Москва
0:1
Матч завершен
Рубин
Казань
Микелтадзе 90
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
21 июля 2019, 19:00 МСК
21.07.2019, 19:00 МСК
воскресенье
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
17
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
68
77
Каборе
Шарль Каборе
90
3
Плиев
Заурбек Плиев
90
6
Юсупов
Артур Юсупов
58
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
7
Кардозу
Мигел Кардозу
90
20
Грулев
Вячеслав Грулев
46
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
90
11
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
90
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
34
Рауш
Константин Рауш
4
Рыков
Владимир Рыков
18
Ордец
Иван Ордец
2
Морозов
Григорий Морозов
12
Липовой
Данил Липовой
5
Теттех
Абдул Теттех
19
Москвичев
Владимир Москвичев
8
Панченко
Кирилл Панченко
10
Черных
Федор Черных
99
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
Рубин
мин
29
Денисов
Виталий Денисов
46
6
Башкиров
Евгений Башкиров
90
18
Могилевец
Павел Могилевец
90
22
Дюпин
Юрий Дюпин
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
90
33
Данченко
Олег Данченко
90
80
Сорокин
Егор Сорокин
90
10
Коновалов
Игорь Коновалов
90
8
Кьяртанссон
Видар Кьяртанссон
46
5
Уремович
Филип Уремович
90
11
Давиташвили
Зурико Давиташвили
77
Запасные
1
Волк
Давид Волк
23
Коновалов
Иван Коновалов
3
Плиев
Константин Плиев
69
Степанов
Данил Степанов
2
Старфельт
Карл Старфельт
77
Акбашев
Роман Акбашев
56
Седов
Максим Седов
21
Кварацхелия
Хвича Кварацхелия
26
Микелтадзе
Бека Микелтадзе
90'