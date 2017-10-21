Матч завершен
Рубин
Казань
0:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
21 окт. 2017, 16:30 МСК
21.10.2017, 16:30 МСК
суббота
Кирилл Левников
Кирилл Левников
Главный Судья
Составы
Рубин
мин
23
Бауэр
Мориц Бауэр
90
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
14
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
5
Сигурдссон
Рагнар Сигурдссон
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
4
М'Вила
Янн М'Вила
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
64
9
Канунников
Максим Канунников
90
10
Лестьенн
Максим Лестьенн
46
Запасные
28
Фильцов
Александр Фильцов
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
90
Бурлак
Тарас Бурлак
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
80
Сорокин
Егор Сорокин
8
Сонг
Александр Сонг
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
21
Рочина
Рубен Рочина
20
Цакташ
Мийо Цакташ
33
Азмун
Сердар Азмун
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
11
Темников
Иван Темников
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
41
Сапета
Александр Сапета
90
23
Соснин
Антон Соснин
90
10
Зотов
Александр Зотов
64
21
Бечирай
Фатош Бечирай
46
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
26
Калугин
Никита Калугин
77
Катрич
Анатолий Катрич
98
Терехов
Антон Терехов
9
Погребняк
Павел Погребняк
14
Вандерсон
Вандерсон