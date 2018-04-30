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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Динамо
Москва
0:0
Матч завершен
Рубин
Казань
РПЛ, 28 тур
РПЛ,
28 тур
Россия
30 апр. 2018, 14:00 МСК
30.04.2018, 14:00 МСК
понедельник
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
4
Рыков
Владимир Рыков
61
44
Шунич
Тони Шунич
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
23
Соснин
Антон Соснин
90
5
Теттех
Абдул Теттех
90
48
Луценко
Евгений Луценко
46
13
Черных
Федор Черных
59
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
11
Темников
Иван Темников
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
2
Морозов
Григорий Морозов
26
Калугин
Никита Калугин
20
Грулев
Вячеслав Грулев
8
Панченко
Кирилл Панченко
7
Марков
Евгений Марков
90
Обольский
Николай Обольский
Рубин
мин
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
30
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
14
Гранат
Владимир Гранат
90
44
Навас
Сесар Навас
90
2
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
88
Камболов
Руслан Камболов
90
66
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
71
Попов
Ивелин Попов
90
7
Подберезкин
Вячеслав Подберезкин
78
15
Коновалов
Игорь Коновалов
61
33
Азмун
Сердар Азмун
90
Запасные
16
Акмурзин
Тимур Акмурзин
1
Рыжиков
Сергей Рыжиков
19
Устинов
Виталий Устинов
80
Сорокин
Егор Сорокин
61
Карадениз
Гекдениз Карадениз
18
Могилевец
Павел Могилевец
26
Энаке
Габриэль Энаке
77
Шакири
Реза Шакири
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
53
Голдобин
Никита Голдобин
93
Гилязутдинов
Илья Гилязутдинов