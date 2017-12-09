Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
Португалия
США
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Ювентус
Локомотив
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Динамо
Москва
Ташаев 8
Луценко 60
2:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
9 дек. 2017, 14:00 МСК
9.12.2017, 14:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
11
Темников
Иван Темников
79
2
Морозов
Григорий Морозов
90
4
Рыков
Владимир Рыков
32
44
Шунич
Тони Шунич
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
8'
8'
90
27
Соу
Самба Соу
90
48
Луценко
Евгений Луценко
60'
60'
90
21
Бечирай
Фатош Бечирай
90
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
25
Козлов
Алексей Козлов
13
Терехов
Сергей Терехов
26
Калугин
Никита Калугин
41
Сапета
Александр Сапета
23
Соснин
Антон Соснин
10
Зотов
Александр Зотов
6
Тиам
Хали Тиам
90
Обольский
Николай Обольский
Анжи
мин
47
Лория
Георгий Лория
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
14
Армаш
Игорь Армаш
90
29
Афонин
Вадим Афонин
59
78
Бакаев
Михаил Бакаев
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
74
Иванченко
Иван Иванченко
46
88
Маркелов
Иван Маркелов
90
99
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
65
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
26
Шлеев
Юрий Шлеев
95
Эльмурзаев
Магомед Эльмурзаев
8
Хубулов
Арсен Хубулов
4
Чайковский
Игорь Чайковский
49
Прудников
Александр Прудников
91
Яковлев
Павел Яковлев
19
Долгов
Павел Долгов
96
Дибиргаджиев
Джамал Дибиргаджиев