Матч завершен
Динамо
Москва
Ташаев 8
Луценко 60
2:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
9 дек. 2017, 14:00 МСК
9.12.2017, 14:00 МСК
суббота
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
11
Темников
Иван Темников
79
2
Морозов
Григорий Морозов
90
4
Рыков
Владимир Рыков
32
44
Шунич
Тони Шунич
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
8'
8'
90
27
Соу
Самба Соу
90
48
Луценко
Евгений Луценко
60'
60'
90
21
Бечирай
Фатош Бечирай
90
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
25
Козлов
Алексей Козлов
13
Терехов
Сергей Терехов
26
Калугин
Никита Калугин
41
Сапета
Александр Сапета
23
Соснин
Антон Соснин
10
Зотов
Александр Зотов
6
Тиам
Хали Тиам
90
Обольский
Николай Обольский
Анжи
мин
47
Лория
Георгий Лория
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
14
Армаш
Игорь Армаш
90
29
Афонин
Вадим Афонин
59
78
Бакаев
Михаил Бакаев
90
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
74
Иванченко
Иван Иванченко
46
88
Маркелов
Иван Маркелов
90
99
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
65
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
26
Шлеев
Юрий Шлеев
95
Эльмурзаев
Магомед Эльмурзаев
8
Хубулов
Арсен Хубулов
4
Чайковский
Игорь Чайковский
49
Прудников
Александр Прудников
91
Яковлев
Павел Яковлев
19
Долгов
Павел Долгов
96
Дибиргаджиев
Джамал Дибиргаджиев