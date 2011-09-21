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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Динамо
Москва
Кокорин 100
1:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Кубок России, 1/8 финала
Кубок России,
1/8 финала
Россия
21 сент. 2011, 18:00 МСК
21.09.2011, 18:00 МСК
среда
Эдуард Малый
Эдуард Малый
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
0
Шунин
Антон Шунин
90
0
Ломич
Марко Ломич
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Нехайчик
Павел Нехайчик
54
0
Семшов
Игорь Семшов
90
0
Юсупов
Артур Юсупов
86
0
Воронин
Андрей Воронин
90
0
Самедов
Александр Самедов
119
0
Кураньи
Кевин Кураньи
90
Запасные
0
Фролов
Евгений Фролов
0
Епуряну
Александр Епуряну
0
Шитов
Игорь Шитов
0
Сапета
Александр Сапета
0
Дуймович
Томислав Дуймович
0
Мисимович
Звездан Мисимович
0
Кокорин
Александр Кокорин
100'
Анжи
мин
0
Ревишвили
Нукри Ревишвили
90
0
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
90
0
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
0
Карлос
Жоао Карлос
90
0
Агаларов
Камиль Агаларов
90
0
Жирков
Юрий Жирков
90
0
Карлос
Роберто Карлос
102
0
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
72
0
Ахмедов
Одил Ахмедов
89
0
Жусилей
Жусилей
90
0
Это'О
Самуэль Это'О
90
Запасные
0
Макаров
Александр Макаров
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
0
Игонин
Алексей Игонин
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
0
Кузьмичев
Виктор Кузьмичев
0
Прудников
Александр Прудников
0
Тарделли
Диего Тарделли